Каналы пророссийских пропагандистов заблокировал YouTube: кто попал в бан

YouTube.

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Видео-сервис YouTube ограничил доступ к еще трем каналам, которые распространяли нарративы, созвучные российской пропаганде, и связаны с попавшими под санкции СНБО Украины лицами.

О блокировании сообщил Центр противодействия дезинформации, отметивший, что ограничение деятельности таких каналов — часть борьбы с деструктивными информационными влияниями в Украине.

В частности, в Украине стали недоступны:

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Каналы "ШЕЛЕСТ" и "ШЕЛЕСТ. Акценты", ведущим которых является журналист Александр Шелест. В прошлом он работал на подсанкционном телеканале NewsOne, аффилированном с подозреваемыми в госизмене Виктором Медведчуком и Евгением Мураевым.

Канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев", позже переименованный в "ПОЛИТИКУМ". Ведущим был политолог Вадим Карасев – частый гость эфиров подсанкционных медиа.

Санкции против Шелеста и Карасева были введены решением СНБО и введены в действие указом Президента от 11 апреля 2025 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО, касающихся бывших чиновников и бизнесменов, причастных к пророссийской деятельности.