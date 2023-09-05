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Юлия Федив прокомментировала свою кандидатуру на должность главы Минкульта

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Юлия Федив прокомментировала свою кандидатуру на должность главы Минкульта

Юлия Федов прокомментировала свою кандидатуру на должность главы Минкульта

Федив ожидает принятия соответствующего решения.

Эксдиректор "Украинского культурного фонда" (УКФ) Юлия Федив и кандидат на должность главы Министерства культуры Украины, поблагодарила сообщество за поддержку.

Слова благодарности Федив выразила в Facebook.

"Благодарю всех за теплые слова поддержки, за ваше доверие, за вашу веру. В случае принятия соответствующего решения, я рассчитываю на наше сотрудничество на благо развития украинской культурной и информационной сфер. Только вместе мы сможем помочь изменить процессы, только вместе мы победим. Обнимаю каждую и каждого, жму руку", — написала она.

Напомним, голосование за кандидатуру Федов может пройти в Верховной Раде уже в сентябре.

О том, что Юлия Федив согласна на должность министерши культуры, ранее рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Напомним, 27 июля Верховная Рада отправила в отставку Александра Ткаченко, возглавлявшего Минкульт с июня 2020 года.

В преддверии отставки Ткаченко президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Дениса Шмыгаля рассмотреть замену главе Министерства культуры.

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Дата публикации
Просмотры
167
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