Юлия Тимошенко отдохнула на вилле в Дубае во время войны (видео)

Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко в начале 2023 года отдохнула на вилле пятизвездочной гостиницы "Kempinski" в Дубае.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Тимошенко вместе с мужем заметили на частном закрытом пляже на насыпном острове Палм-Джумейра 5 января. Как только нардеп заметила внимание к себе, она сразу покинула пляж.

Фото: Украинская правда

По информации источников УП, через пять дней после этого Тимошенко вернулась в Киев.

Источники издания утверждают, что Тимошенко ведет осторожный образ жизни. Ее невозможно увидеть на популярной у отдыхающих набережной. Более того, нардеп для осторожности садится в авто не на улице, а в подземном паркинге.

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Напомним, народный депутат Николай Тищенко попал в очередной скандал. Во время полномасштабной войны в Украине он отправился в Таиланд. Там у Тищенко была запланирована встреча с "украинским сообществом" в четырехзвездочном отеле. После этого нардепа выгнали из "Слуги народа".

Нардепа Николая Тищенко выгнали из партии "Слуга народа"

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