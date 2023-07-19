"Юмор сейчас нужен": Юрий Горбунов прокомментировал ситуацию вокруг сериала "Ингулец"

В течение нескольких дней в медиапространстве продолжается дискуссия о целесообразности государственного финансирования украинского киносериального производства для массового зрителя во время войны.

После объявления победителей художественного конкурса ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", среди которых оказался и комедийный сериал с рабочим названием "Ингулец", раздались упреки о неуместном использовании средств.

По этому поводу появилось официальное разъяснение от ГП "МПИУ".

Как отметили организаторы, механизм финансирования через институты ГП "МПИУ" оставляет за государством права на снятый контент. На конкурс было подано 123 заявки, победителями стали 53 из них. В общей сложности это более 240 часов контента, который выйдет в эфирах разных украинских телеканалов.

“Все проекты-победители художественного конкурса, какого бы жанра они ни были – от новогодней комедии до военной драмы или мелодрамы – отражают реалии нашего настоящего и обращаются к разным сторонам жизни воюющей страны и ее граждан и будут сняты на украинском языке... Часть премьер ожидается уже в этом году, большинство — в следующем", — говорится в разъяснении.

Юрий Горбунов, руководитель компании "Прототип Продакшн", проект которой стал одним из 53 победителей конкурса, прокомментировал дискуссию в видеообращении, опубликованном в своих соцсетях.

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"Мультимедийная платформа иновещания Украины" в мае объявила художественный конкурс на съемки фильмов, сериалов, анимационных фильмов, документальных фильмов с патриотическим направлением для того, чтобы поддержать дух украинцев, для того, чтобы еще больше поддержать наше патриотическое настроение. И среди этих фильмов, мультфильмов, документальных фильмов должны быть и комедии, в том числе”, — подчеркнул он.

По словам Юрия Горбунова, бюджет 33 миллиона гривен на 24 серии – это совсем не большие средства.

“Мы постараемся за эти деньги сделать такой продукт, который будет отражать нашу сегодняшнюю реальность, которая будет вдохновлять. Почему для нас важно сейчас снимать комедию? С началом войны мы дали сотни концертов для ВСУ, я знаю, как военные хотят позитива, они хотят юмора, как они реагируют на анекдоты, на веселые истории. Поэтому я точно знаю, что юмор сейчас нужен”, — сказал продюсер.

Юрий Горбунов также подчеркнул, что крайне важно противодействовать "русскому миру" и пропаганде, в частности, через культурную сферу.

“Они [россияне] снимают сотни сериалов, фильмов, мультфильмов, где они пропагандируют свой "русский мир". Нам пока нечем ответить, поэтому государство объявило конкурс, на который мы отреагировали. Продакшн, который в Украине снимает для украинцев. Мы на месте. Мы работаем, мы создаем рабочие места, мы запускаем индустрию, мы двигаем экономику. Кроме того, все права на этот сериал, как и на другие проекты, выигравшие в этом конкурсе – будут принадлежать государству. И их премьеры будут проходить на тех каналах, которые имеют наибольший охват. И будут на тех интернет-платформах, которые имеют самый большой охват. Все для того, чтобы как можно больше украинцев их увидело”, — резюмировал он.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк подготовил подборку самых дорогих государственных закупок, которые были завершены на прошлой неделе.

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