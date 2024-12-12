ЮНЕСКО организует миссию для мониторинга поврежденного Госпрома в Харькове: фото

Украина станет первой в мире страной, где применят этот механизм.

ЮНЕСКО организует миссию для мониторинга поврежденного Госпрома в Харькове.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей принял решение об организации миссии "специального мониторинга", поврежденного российским попаданием Госпрома в Харькове.

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Украина станет первой в мире страной, где применят этот механизм. Это очень важный шаг для сохранения нашего культурного наследия.

Мониторинговая миссия позволит не только должным образом зафиксировать все повреждения нашего уникального архитектурного памятника, но и создать основу для координации международных усилий по восстановлению Госпрома.

В течение полномасштабного вторжения Госпром получил значительные повреждения, особенно в октябре-ноябре этого года.

Поврежденный Госпром в Харькове / Фото: Олег Синегубов

Поврежденный Госпром в Харькове / Фото: Олег Синегубов

Поврежденный Госпром в Харькове / Фото: Олег Синегубов

Поврежденный Госпром в Харькове / Фото: Олег Синегубов

Харьковская ОВА продолжает сотрудничество с международными партнерами, Минкультом, чтобы максимально защитить культурное наследие, которое является неотъемлемой частью нашей национальной идентичности.

Напомним, российские оккупанты 28 октября вечером запустили по Харькову КАБы. В результате атак РФ пострадал памятник национального значения – харьковский Госпром.

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