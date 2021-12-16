ЮНЕСКО внесла крымскотатарский орнамент "орьнек" в список нематериального культурного наследия

Зеленский назвал это решение настоящей победой.

Международная организация ЮНЕСКО внесла в список нематериального культурного наследия крымскотатарский традиционный орнамент "Орнек".

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Глава государства поздравил крымских татар со знаковым событием и назвал это настоящей победой.

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"Поздравляю крымскотатарский народ и всю Украину со знаковой победой. ЮНЕСКО внесла традиционный крымскотатарский орнамент "орьнек" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это достойное признание самобытности киримлы и красоты культурной мозаики Украины", — написал

В свою очередь министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко добавил, что соответствующее решение было принято на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже.

"Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма чрезвычайна и ее необходимо оберегать. На международном уровне. Благодарен Евгению Нищуку за начало этой инициативы, а командам Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел за то, что мы завершили это ответственное дело", — написал Ткаченко в своем Telegram.

Напомним, ранее комитет всемирного наследия ЮНЕСКО одобрил границы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры. Это значит, что запрещено сносить исторические здания и хаотично застраивать эту территорию.

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