ЮНИСЕФ и Минсоцполитики начали программу денежной помощи пострадавшим от войны семьям с детьми

ЮНИСЕФ и Минсоцполитики начали программу денежной помощи пострадавшим от войны семьям с детьми

Для семей с детьми, пострадавших из-за войны и нуждающихся в финансовой поддержке, ЮНИСЕФ совместно с Минсоцполитики начали программу денежной помощи. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его данным, помощь могут получить семьи, которые:

- имеют 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок не достиг 2-х лет на момент подачи заявки;

- имеют 2 и более детей в возрасте до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок с инвалидностью.

Названные родители или родители-воспитатели также могут подавать заявку на получение помощи.

Если ваша семья такая, необходимо зарегистрироваться на сайте register.unicef.org.

Заявка будет рассмотрена специалистами ЮНИСЕФ и его партнерами

Сумма денежной помощи в месяц составляет 2 200 грн на каждого члена семьи, но не более чем на 5 человек.

Выплата пособия за 3 месяца производится единовременно.

«Например, если в семье 5 членов, семья получит 2 200 грн х 5 человек х 3 месяца = 33 000 грн. Выплата поступит на указанный вами банковский счет или дебетовую карту в течение 4 недель с момента подачи заявки», - объяснил Тимошенко.