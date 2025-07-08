Юноша из Львова в тринадцатый раз пытался бежать за границу: задержали на "Тисе"

Юноша из Львова в тринадцатый раз пытался бежать за границу. / © facebook.com/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

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На пункте пропуска Тиса пограничники Чопского отряда задержали 19-летнего жителя Львова, который пытался нелегально перейти границу с Венгрией. Это уже тринадцатая попытка юноши покинуть страну с нарушением закона.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

Правонарушитель заметил пограничный наряд, когда тот пешком приближался к границе за пределами контрольного пункта. У мужчины не было при себе никаких документов.

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По словам задержанного, он пытался бежать в Европейский Союз из-за сложного материального положения. Поскольку у него не было законных оснований для выезда в условиях военного положения, решил пересечь границу самостоятельно — на этот раз через Чоп. Он прибыл поездом из Львова, пешком добрался до пункта пропуска, перелез заградительный забор и надеялся незаметно попасть в Венгрию.

Как установили пограничники, юноша уже неоднократно пытался незаконно уехать за пределы Украины. С ноября 2024 года он "штурмовал" границу с Молдовой, Словакией и Венгрией.

В этот раз нарушителя задержали в административном порядке. Ему угрожает ответственность по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП - за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего депутата Волынского областного совета, организовавшего масштабную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

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