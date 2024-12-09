Фигурант смертельного ДТП в Днепре выложил видео за рулем - что говорит полиция

Однако, как отметили в полиции, ребенок находится под круглосуточным домашним арестом.

17-летний юноша, ранее сбивший двух девушек и недавно ставший пассажиром в ДТП в Днепре, где погибла 10-летняя девочка, опубликовал в TikTok видео, на котором управляет Toyota Land Cruiser.

Об этом сообщил в Telegram блоггер Игорь Лаченков.

Через час после того, как видео начало распространяться в Telegram, он удалил его.

Главное управление Национальной полиции Днепропетровской области прокомментировало ситуацию, уточнив, что подросток находится под круглосуточным домашним арестом.

“По решению суда фигуранту уголовного производства избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему запрещено покидать жилье в любое время суток. Полиция осуществляет контроль за соблюдением этого мероприятия.

В то же время, подозреваемому не запрещено пользоваться Интернетом, в том числе социальными сетями”, — сообщили в полиции.

Напомним, что вечером 1 декабря в Днепре произошло смертельное ДТП. На Набережной заводской автомобиль BMW столкнулся с Ford. В результате аварии погибла 10-летняя девочка. Еще три человека пострадали. Двое детей — 11 и 13 лет находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.