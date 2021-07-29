Юношам было по 20 лет: в авиакатастрофе на Прикарпатье погибли граждане США

Юношам было по 20 лет: в авиакатастрофе на Прикарпатье погибли граждане США

Они приехали в Украину на отдых.

Трое иностранцев, погибших накануне в крушения на Прикарпатье, оказались хасидами и были гражданами Соединенных Штатов. Юношам было по 20 лет.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 июля.

В авиакатастрофе разбился и профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк. Неподалеку Коломыи его легкомоторный самолет упал на частный дом. Люди, которые были в доме успели выбежать в последний момент. Причины катастрофы еще устанавливается.

Как говорят очевидцы, за считанные минуты до падения самолет выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа, и вроде низко над землей. Другие очевидцы успели снять момент падения самолета. Что могло произойти — непонятно: он летит и вдруг срывается в штопор и начинает падать.

Напомним, 28 июля возле села Шепаровцы Коломыйского района упал легкомоторный спортивный самолет на частный жилой дом. После падения самолет загорелся, погибли 4 человека.

Новости Украины: кем оказались трое иностранцев, погибших накануне в крушении на Прикарпатье

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