- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 2 мин
Юноши 17 лет должны стать на воинский учет: в ТЦК предупредили о дедлайне
У юношей 2009 года рождения есть менее двух месяцев, чтобы стать на воинский учет.
Украинские юноши 2009 года рождения должны стать на воинский учет до 31 июля 2026 года. Пройти процедуру можно лично в ТЦК и СП или через приложение «Резерв+».
Об этом напомнили в Волынском областном ТЦК и СП.
Как стать на воинский учет в 17 лет?
Юноши, которым в 2026-м исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля. Пройти процедуру можно одним из двух способов:
лично обратиться в ТЦК и СП по месту жительства;
пройти электронную идентификацию и уточнить свои данные через приложение «Резерв+».
Кого не берут на воинский учет?
Постановке на воинский учет не подлежат лица, которые:
отбывают наказание;
находятся под действием принудительных мер медицинского характера.
Если постановка на учет не была осуществлена вовремя, уважительными причинами могут считаться:
заболевания;
обстоятельства стихийного характера;
пребывание на временно оккупированных территориях или в районах ведения боевых действий;
другие обстоятельства, которые сделали невозможным прохождение идентификации или личное прибытие в ТЦК и СП.
Как стать на воинский учет — перечень документов
Для постановки на воинский учет необходимо подготовить следующие документы:
паспорт гражданина Украины;
выписку из реестра территориальной громады (о месте проживания);
справку внутренне перемещенного лица (при наличии);
свидетельство о рождении;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
документ об образовании;
справку с места учебы или работы (при наличии);
4 фотографии размером 35×45 мм (без головного убора).
Мобилизация в Украине — последние новости
К слову, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что президент Владимир Зеленский знает о скандалах с ТЦК и «бусификации», которую глава государства никогда не поддерживал. Лубинец отметил, что лично докладывал Зеленскому о нарушениях прав человека и случаях насилия, на что тот реагирует негативно. В качестве подтверждения реакции власти омбудсмен привел недавние масштабные обыски Нацполиции по всей стране и поручение министру обороны срочно навести порядок в мобилизационных процессах.
Заметим, юристы объяснили, что для получения отсрочки от мобилизации из-за инвалидности ребенка военнообязанному необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка и медицинское заключение (форма № 080/о или программу реабилитации). Частой причиной отказа со стороны ТЦК является отсутствие или неполнота данных о ребенке в государственных реестрах.