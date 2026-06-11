Юноши 17 лет должны стать на воинский учет: в ТЦК предупредили о дедлайне

Военный учет / © ТСН

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Украинские юноши 2009 года рождения должны стать на воинский учет до 31 июля 2026 года. Пройти процедуру можно лично в ТЦК и СП или через приложение «Резерв+».

Об этом напомнили в Волынском областном ТЦК и СП.

Как стать на воинский учет в 17 лет?

Юноши, которым в 2026-м исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля. Пройти процедуру можно одним из двух способов:

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лично обратиться в ТЦК и СП по месту жительства; пройти электронную идентификацию и уточнить свои данные через приложение «Резерв+».

Кого не берут на воинский учет?

Постановке на воинский учет не подлежат лица, которые:

отбывают наказание;

находятся под действием принудительных мер медицинского характера.

Если постановка на учет не была осуществлена вовремя, уважительными причинами могут считаться:

заболевания;

обстоятельства стихийного характера;

пребывание на временно оккупированных территориях или в районах ведения боевых действий;

другие обстоятельства, которые сделали невозможным прохождение идентификации или личное прибытие в ТЦК и СП.

Как стать на воинский учет — перечень документов

Для постановки на воинский учет необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

выписку из реестра территориальной громады (о месте проживания);

справку внутренне перемещенного лица (при наличии);

свидетельство о рождении;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ об образовании;

справку с места учебы или работы (при наличии);

4 фотографии размером 35×45 мм (без головного убора).

Мобилизация в Украине — последние новости

К слову, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что президент Владимир Зеленский знает о скандалах с ТЦК и «бусификации», которую глава государства никогда не поддерживал. Лубинец отметил, что лично докладывал Зеленскому о нарушениях прав человека и случаях насилия, на что тот реагирует негативно. В качестве подтверждения реакции власти омбудсмен привел недавние масштабные обыски Нацполиции по всей стране и поручение министру обороны срочно навести порядок в мобилизационных процессах.

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Заметим, юристы объяснили, что для получения отсрочки от мобилизации из-за инвалидности ребенка военнообязанному необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка и медицинское заключение (форма № 080/о или программу реабилитации). Частой причиной отказа со стороны ТЦК является отсутствие или неполнота данных о ребенке в государственных реестрах.

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