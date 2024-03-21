Юноши 2007 года рождения должны прибыть на призывные участки – ТЦК

В ТЦК объяснили, что приписная кампания нужна для взятия молодых людей на военный учет. Это ни в коем случае не связано с мобилизацией.

Все юноши 2007 года рождения должны лично прибыть на призывные участки районных ТЦК по месту жительства.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП. Ранее схожую информацию публиковали другие областные ТЦК, например Винницкий.

"Согласно действующему законодательству все граждане, получившие повестку для приписки, должны прибыть на призывные участки районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки по месту жительства лично. Приписке подлежат все допризывники, проживающие на территории района или города", – говорится в сообщении.

Юноши должны прибыть в ТЦК в то время, указанное в повестке. Если допризывник не может прибыть на участок в указанное время, для этого должны быть уважительные причины.

В ТЦК объяснили, что приписная кампания нужна для взятия молодых людей на военный учет. Она определит:

количество будущих военнообязанных (до 18 лет),

как многие из них пригодны для военной службы (на ВЛК),

установит их личностные качества, уровень образования, физическую подготовку и т.д.

"Удостоверение о приписке к призывному участку выдается гражданам, приписанным к призывным участкам, которые по результатам прохождения комиссии по вопросам приписки признаны пригодными к военной службе или временно непригодными к военной службе или нуждающимися в лечении", — добавили в Одесском ТЦК.

Для приписки к призывному участку юноши обязаны лично прибыть в ТЦК и предоставить необходимые документы:

паспорт гражданина Украины (ксерокопия);

справка о регистрации места жительства (ксерокопия);

копия карты налогоплательщика;

копия свидетельства рождения;

копия свидетельства (аттестата/диплома) об образовании;

справка с места учебы;

характеристика с места обучения;

четыре фотографии размером 3х4 см (снимок без головного убора);

справка о составе семьи;

почтовый конверт по Украине.

Ранее мы писали, как могут наказать 17-летних юношей за игнорирование требования встать на учет в ТЦК.

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