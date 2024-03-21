Юноши 2007 года рождения должны прибыть на призывные участки – ТЦК

В ТЦК объяснили, что приписная кампания нужна для взятия молодых людей на военный учет. Это ни в коем случае не связано с мобилизацией.
Все юноши 2007 года рождения должны лично прибыть на призывные участки районных ТЦК по месту жительства.
Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП. Ранее схожую информацию публиковали другие областные ТЦК, например Винницкий.
"Согласно действующему законодательству все граждане, получившие повестку для приписки, должны прибыть на призывные участки районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки по месту жительства лично. Приписке подлежат все допризывники, проживающие на территории района или города", – говорится в сообщении.
Юноши должны прибыть в ТЦК в то время, указанное в повестке. Если допризывник не может прибыть на участок в указанное время, для этого должны быть уважительные причины.
В ТЦК объяснили, что приписная кампания нужна для взятия молодых людей на военный учет. Она определит:
- количество будущих военнообязанных (до 18 лет),
- как многие из них пригодны для военной службы (на ВЛК),
- установит их личностные качества, уровень образования, физическую подготовку и т.д.
"Удостоверение о приписке к призывному участку выдается гражданам, приписанным к призывным участкам, которые по результатам прохождения комиссии по вопросам приписки признаны пригодными к военной службе или временно непригодными к военной службе или нуждающимися в лечении", — добавили в Одесском ТЦК.
Для приписки к призывному участку юноши обязаны лично прибыть в ТЦК и предоставить необходимые документы:
- паспорт гражданина Украины (ксерокопия);
- справка о регистрации места жительства (ксерокопия);
- копия карты налогоплательщика;
- копия свидетельства рождения;
- копия свидетельства (аттестата/диплома) об образовании;
- справка с места учебы;
- характеристика с места обучения;
- четыре фотографии размером 3х4 см (снимок без головного убора);
- справка о составе семьи;
- почтовый конверт по Украине.
Ранее мы писали, как могут наказать 17-летних юношей за игнорирование требования встать на учет в ТЦК.
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