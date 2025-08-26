Юные девушки готовили теракты в двух областях Украины: как действовали предательницы

Предательница Украины / © Служба безопасности Украины

СБУ разоблачила двух агенток РФ, которые готовили теракты в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Россияне завербовали украинок через телеграм-каналы, где те искали легкого заработка.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

© Служба безопасности Украины

Детали о фигурантках

Правоохранители задержали первую фигурантку в Днепропетровской области. Да, 19-летняя жительница Павлограда пыталась взорвать служебный внедорожник украинского военного.

«Агентша спрятала СВП под колесо запаркованного авто, а для фиксации взрыва разместила на дереве телефонную камеру», — сообщили в ведомстве.

Другая преступница действовала в Хмельницком. Это девочка в возрасте 16 лет, которая училась в местном колледже. Предательница готовила подрыв пути, по которому должен был двигаться грузовой эшелон ВСУ. Как отмечается, девушка должна была заложить возле железнодорожного пути взрывчатку, а россияне дистанционно активировать.

«Чтобы следить за перемещением военного эшелона, фигурантка оборудовала на „локации“ видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов», — говорится в сообщении СБУ.

Злоумышленниц задержали при попытке реализации задуманного. Правоохранители изъяли вещественные доказательства. За государственную измену фигуранткам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области агент РФ корректировал ракетно-дроновые атаки по южному региону Украины.

Злоумышленник притворялся женщиной, чтобы законспирироваться. Среди интересующих российских окупантов объектов были подразделения ВСУ, Службы безопасности, Нацгвардии и пограничников.

Фигурант был задержан. Во время обыска у него изъято три телефона, которые он использовал для сбора разведданных и контактов с куратором. Предатель получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.