Юные гении: украинские школьники получили 15 наград на международной олимпиаде в США

Олимпиада гениева — это самый большой и самый престижный в мире конкурс экологических проектов.

Украинские подростки получили 15 наград на международной Олимпиаде гениева.

Об этом сообщили в Малой академии наук, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Юные ученые соревновались с конкурсантами из более чем 80 стран мира. Они получили три серебряные и четыре бронзовые медали за свои научные открытия, а также восемь специальных наград.

Олимпиада гениева — это самый большой и самый престижнный в мире конкурс экологических проектов, который происходит в США. Юные украинцы представили на суд жюри проекты по преобразованию колебания ветвей от ветра на ток, приложение с картой опасных растений для аллергиков, систему отопления на основе переработки использованной бытовой воды.

Как сообщалось, Школьница Рори из Канады подняла 80-килограммовую штангу. Это втрое больше, чем весит сама восьмилетний ребенок. Это также невероятно для возраста девочки. Школьница Рори ван Ульфт тренируется по 10:00 в неделю, не забывая конечно же, школу. По словам родителей, девочка это делает без всякого принуждения.

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