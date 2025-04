Юридическая компания Miller стала лауреатом международной премии SABRE Awards

Реклама

В октябре 2023 года команда развернула публичную кампанию, ставшую важным инструментом защиты справедливости, позволив не допустить избегания ответственности подозреваемыми путем мобилизации. Речь идет о 18-летних ребятах, которые проходили по делу о сексуальном насилии над 14-летней девушкой. Юристы компании по собственной инициативе и за свой счет представляли интересы пострадавшей и, узнав о рисках, оперативно задействовали коммуникационные механизмы.

«Эти награды – это не просто награда наших усилий. Это пример того, как коммуникация может служить защите прав человека и справедливому правосудию. Наша цель – открыто бороться за справедливость, прозрачно общаясь с обществом. Мы благодарны всем, кто присоединился к нашей коммуникации – именно благодаря активности правозащитных организаций, лидеров мнений, журналистов, общественных деятелей и небезразличных граждан голос пострадавшей услышали. Этот кейс о том, что совместными усилиями мы можем сделать общество более защищенным», – прокомментировал партнер Miller, руководитель криминальной практики Артем Крикун-Труш.

Коммуникационная кампания быстро вышла за пределы социальных сетей – ее подхватили национальные медиа, журналисты, блоггеры с миллионными аудиториями. Благодаря этому дело получило всеукраинскую огласку и превратилось из локального судебного процесса в громкую общественную дискуссию о насилии, коррупции и неотвратимости наказания.

Коммуникация дала конкретный результат — уже на следующий день после запуска кампании Министерство обороны обнародовало заявление, что мобилизации подозреваемых не будет, а действия ТЦК проверят. С тех пор внимание общества оставалось прикованным к делу до самого приговора. Это явилось залогом прозрачного рассмотрения и недопущения давления на следствие или дискредитации военной службы.

За эту кампанию Miller получили две награды:

SABRE Awards EMEA в категории "Ukraine and Other Independent States" - за эффективную публичную коммуникацию;

IN2 SABRE Awards в номинации "Real-time Engagement (Crisis and Issues)" - за инновационное использование медиа в кризисной ситуации.

В финале коммуникационная кампания соревновалась с сильными международными кейсами, в частности, от Philips Ukraine, VAFO Group, Stellantis и Adison.

Также кейс Miller вошел в ТОП-5 лучших коммуникационных кампаний в Европе по версии Platinum SABRE Award for Best in Show. В этой номинации юридическая компания заняла второе место, уступив лишь масштабный международный проект Piece Of Me от телеком-компании KPN (Нидерланды), который реализовали сразу семь агентств.