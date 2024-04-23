"Юридический трэш": адвокат сообщил, что консульства за границей уже приостановили предоставление услуг

Юрист подчеркнул, что закон о мобилизации еще не вступил в силу.

После появления информации о временном прекращении предоставления консульских услуг за границей мужчинам призывного возраста по этому поводу высказались правоведы. Так, по словам адвоката Юрия Демченко, действия Министерства иностранных дел Украины не соответствуют статье 25 Конституции, где говорится, что страна должна заботиться и заботиться о своих гражданах за рубежом. Он также добавил, ссылаясь на собственные источники, что "консульства в некоторых странах" уже приостановили предоставление услуг.

Об этом сказал адвокат Юрий Демченко.

"Указано, что это временная приостановка, но мы понимаем, что это временная приостановка – больше всего, до 18 мая. То есть фактически закон о мобилизации еще не вступил в силу, а Министерство иностранных дел уже приостановило консульские услуги. Я считаю, что такие действия Министерства иностранных дел не соответствуют статьи 25-й Конституции, поскольку Конституцией предусмотрено, что Украина должна заботиться о своих гражданах за рубежом. Украина не может сужать права граждан за границей. – сказал Демченко.

По его словам, ссылка Министерства иностранных дел в своем письме на Закон Украины "О правовом режиме военного положения" нецелесообразна.

"Данный закон имеет меньшую силу по отношению к основному закону Украины, Конституции. Любой закон, любые действия государственных органов должны исходить, в первую очередь, из Конституции, из конституционности данных действий. В данном случае мы видим, что действия Министерства Иностранных дел не соответствуют статьи 25-й Конституции и это является фактически сужением прав мужчин за границей. назовешь. У меня уже есть подтвержденная информация от консульств в некоторых странах, что они действительно приостановили консульские услуги", – отметил адвокат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Без прав и паспортов! Украинские консульства уже не оказывают услуги мужчинам призывного возраста!

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал ограничение консульских услуг за рубежом. После известия о прекращении предоставления консульских услуг мужчинам за границей, он заявил, что защита интересов государства является приоритетом в условиях полномасштабной войны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.