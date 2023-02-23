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Юрист объяснил, при каких условиях военные могут беспрепятственно передвигаться по городу во время военного положения.

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Юрист объяснил, при каких условиях военные могут беспрепятственно передвигаться по городу во время военного положения.

Фото: Министерство обороны Украины

Оставление части или места несения службы без разрешения командира считается самовольным.

Покидать воинскую часть без ведома или приказа руководства не разрешается, а отсутствие в расположении более трех суток без уважительных причин может квалифицироваться как самовольное оставление воинской части.

Такое разъяснение сделал юрист Илья Хромец в комментарии B2Bconsult.

Он подчеркнул, что военные могут беспрепятственно передвигаться по городу при условии выполнения ими определенных задач или по каким-либо другим причинам исключительно с уведомления или по приказу военного руководства.

Существует ограниченный перечень оснований, позволяющих покидать воинскую часть:

  • разрешение командира;
  • исполнение приказа командира;
  • командировки;
  • следование к новому расположению в/ч;
  • лечение;
  • перемещение/ротация, отпуск, обучение и т.д.

"В любом случае указанные выше основания должны быть подтверждены надлежащим образом оформленными документами или подтверждены командиром", — подчеркнул Хромец.

В городах военные могут передвигаться также с целью выполнения мер правового режима, осуществляемых во взаимодействии с военной администрацией, в частности, с целью обеспечения части определенными ресурсами. Эти случаи предусмотрены статьей 8 Закона "О правовом режиме военного положения".

Кроме того, местом службы, если оно не совпадает с расположением части, может быть определено любое место, где военнослужащий должен в течение определенного времени выполнять военные обязанности или находиться по приказу или разрешению начальника.

Оставление воинской части или места службы военнослужащим квалифицируется как самовольное в условиях отсутствия военного свыше трех суток.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

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Дата публикации
Просмотры
1398
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