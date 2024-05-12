Юрист объяснила, у кого и при каких условиях могут забрать авто на нужды ВСУ

Машины будут изымать не все и не у каждого.

С 18 мая в Украине вступит в силу закон о мобилизации. Среди изменений – безвозмездное изъятие у украинцев автомобилей на нужды ВСУ.

У кого и при каких условиях могут отобрать машину – рассказала юрист Евгения Захарченко Общественному.

У кого могут мобилизовать машину

Юрист объясняет, что машины будут изымать не все и не у каждого. Например: если у человека есть только один автомобиль, то его забирать нельзя.

"Если их несколько, то будут забирать тот, который больше подходит для оборонных нужд. Однако перед этим должны провести оценку его рыночной стоимости ", – говорится в сообщении.

А вот транспорт, принадлежащий предприятиям и организациям всех форм собственности, его изъятие будет определяться в процентах.

Также читайте Путин сам себя отлучил от церкви: обращение ПЦУ к Вселенскому Патриарху

"Если сельскохозяйственное предприятие имеет тракторы, то 25% из 100% могут забрать на нужды сил обороны", - добавили в сообщении.

Количество и тип машин согласно мобилизационному плану будут устанавливать местные госадминистрации. Правом забирать транспорт будут работники терцентров комплектования, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.

Как будут изымать авто

Вооруженные силы Украины составят список необходимых автомобилей. После этого в областях формируют мобилизационный заказ. а также оценивают рыночную стоимость машины, ее техническое состояние и составляют акт приема-передачи. Затем транспорт ставят на учет в терцентр комплектования и могут изымать.

Если владельцу авто сообщили, что его транспорт заберут для ВСУ, то он не может выезжать на нем за пределы области, страны, продавать, дарить или передавать под залог. Если он хочет выехать за пределы Кировоградщины, то он может это сделать после сообщения ТЦК и сроком не более одного месяца", - пояснила юристка.

Вернуть машину владельцу в течение 30 дней после объявления демобилизации. Порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам, должен определить Кабмин.

Напомним, представители ТЦК и СП смогут мобилизовать не только военнообязанных, но и авто на нужды ВСУ. Более того, даже машины нардепов.

Читайте также: