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Юрист подробно объяснила, законно ли устранять невакцинированных от работы

Юрист подробно объяснила, законно ли устранять невакцинированных от работы

УНІАН

Обязательная вакцинация предназначена для тех сотрудников, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей.

В Украине с 8 ноября представителей отдельных профессий начнут отстранять от работы без зарплаты из-за отказа от COVID-вакцинации. Тем не менее, законным считается лишь отстранение некоторых категорий населения - в зависимости от сферы занятости.

Об этом рассказала глава комитета по трудовому праву Ассоциации адвокатов Украины Надежда Загрия в комментарии "Обозревателю".

Юрист пояснила, что согласно статье 12 закона Украины "О защите населения от инфекционных заболеваний", обязательной вакцинации подлежат работники, контактирующие с большим количеством людей. Конкретные категории определяет Минздрав и поскольку есть соответствующее постановление, отстранение от работы невакцинированных не будет противоречить законодательству.

"Среди обязательных указаны прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза. Эта норма также устанавливает, что перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации против других болезней, устанавливается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере. То есть Минздравом", – сказала Надежда Загрия.

Кроме того, юрист со ссылкой на соответствующий документ напомнила, что зарплаты на время отстранения будут также лишать.

"Начисление заработной платы в период устранения не производится и стаж также не учитывается", — говорит эксперт.

В то же время она добавила, что увольнение отстраненных сотрудников нормативными актами не предусмотрено. В свою очередь, в Госслужбе труда заверили, что увольнять невакцинированных за отказ от прививки не будут, а по окончании карантина такие люди возобновят свою работу.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, кого не имеют права отстранять от работы без COVID-прививки.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. В частности, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в частности, специальных, дошкольного, внешкольного образования и т.д.

Впрочем, перечень профессий и работников организаций, которые обязательно вакцинируются от коронавируса, могут расширить.

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