Украина
142
Юрист прогнозирует получение повесток через "Резерв+": что известно

Эксперт не исключает, что в ближайшее время повестки будут поступать через «Резерв+»

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Мобилизация 2025

Мобилизация 2025 / © ТСН.ua

Не исключено, что в Украине скоро повестки будут отправлять через приложение для военнообязанных «Резерв+».

Такое мнение высказал юрист Тарас Боровский, передают «Новости. Live».

По его мнению, повестки могут в скором времени поступать на электронную почту или в виде пуш-сообщений в приложении «Резерв+».

«В прошлом году, когда была кампания по обновлению учетных данных всех военнообязанных. И когда просили вносить свою электронную почту, за которую ты расписываешься, что ты ее контролируешь и получаешь на нее письма. Я ожидал, что на эту электронную почту очень скоро будут поступать повестки. Какие соответствующим постановлением Кабмина будут признаваться полученными», — сказал Боровский.

Он привел пример того, что аналогичным образом работает суд. В системе «Электронный суд» человек получает уведомление электронно, и оно считается должным образом отправленным, а за отсутствие на вызов могут наступать юридические последствия.

«Я смотрю в будущее по поводу того, что повестки могут в скором времени приходить на электронную почту. Или в виде push-уведомлений в приложении „Резерв+“. Это вполне возможно. Это „козырный туз“, который есть у власти», — подытожил Боровский.

Напомним, что в Украине будет ускорена печать повесток: Кабмин дал на это разрешение областным ТЦК.

