Юрист рассказал, в каких случаях уклонистов от мобилизации могут отправить в тюрьму

Наказание будет распространяться на всех мужчин от 18 до 60 лет.

После принятия закона о мобилизации украинцы за неявку по повестке могут получить от штрафа до лишения свободы.

Об этом в эфире телемарафона заявил юрист Юрий Танасийчук.

Он отметил, что наказание будет распространяться на всех мужчин от 18 до 60 лет и будет зависеть от этапа, на котором была проигнорирована повестка.

"Согласно закону, каждый мужчина призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, должен выполнить свой долг и самостоятельно прийти обновить свои данные в ближайшем ТЦК. Все территориальные ограничения сняты еще в 2022 году. Поэтому это не право, это обязательно". вяз", — сказал он.

Он отметил, что лицо, которое не обновило свои данные в ТЦК, может получить штраф от 1700 до 3400 грн. Если человек снова проигнорирует повестку, то штраф увеличится. Например, за игнорирование повестки для прохождения ВЛК штраф будет составлять более 8000 грн.

"Это если мы говорим о мужчинах призывного возраста. В отношении должностных лиц, в обязанности которых по определенным предприятиям, учреждениям, организациям входит сообщать об обязательной явке в ТЦК, там несколько выше суммы административного взыскания", — отметил юрист.

Кроме того, по словам юриста, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в случае уклона от мобилизации и будет наказываться это сроком от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начнут новую волну проверок ВЛК.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Украины рассказал, будут ли мобилизовывать полмиллиона человек.

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