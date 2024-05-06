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Юрист объяснила, все ли, кто отказался от повестки, являются "уклонистами"

Юрист объяснила, все ли, кто отказался от повестки, являются "уклонистами"

В Украине значительно усилят ответственность для ухилянцев / Фото: ТСН.ua

В закон о мобилизации внесли изменения относительно уклонистов.

Статус "уклониста" человек приобретает по решению суда. Это происходит после того, как человек получил персональную повестку, обязывающую явиться в определенную дату и время в Центры комплектования для прохождения военной службы.

Об этом рассказала юрист ОО "Юридическая сотня" Инна Симакина, передает "Суспільне".

Она отмечает, что ответ на вопрос дает статья 22 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Были внесены изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. То есть, от 18 мая, с момента вступления в силу этого закона, уважительными причинами неявки будут следующие: стихийные явления, помешавшие военнообязанному своевременно прибыть по повестке в ТЦК; явления военного характера и их последствия; болезнь самого гражданина, а также смерть близких родственников", — говорится в сообщении.

Кроме того, есть другие обстоятельства, препятствующие военнообязанному своевременно явиться по повесткой в ТЦК.

"Но все эти обстоятельства должны быть подтверждены документально, соответственно. И обо всех этих обстоятельствах военнообязанный должен уведомить ТЦК в течение трех дней с момента возникновения этих обстоятельств лично ", — добавила юрист.

До вступления в силу закона о мобилизации львиная доля подсудимых получали три года тюрьмы с условным отбыванием наказания.

"И хотя оно достаточно мягкое, это не освобождает "уклониста" от повторной мобилизации ", — добавили в сообщении.

Также мы писали, что для уклонистов, например, которые нарушили правила военного учета, не обновили свои данные во время особого периода, снова пересмотрели штрафы.

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