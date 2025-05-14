Юристы ответили, кто и когда может уволиться со службы по возрасту во время военного положения

Увольнение со службы

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Военнослужащие имеют право на увольнение с военной службы в связи с достижением предельного возраста даже в условиях военного положения.

Об этом сообщила общественная организация «Юридическая сотня».

Согласно разъяснению правозащитников, предельный возраст для увольнения во время особого положения составляет 60 лет для рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава. Для высшего офицерского состава — 65 лет.

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Для инициирования процедуры увольнения военнослужащему необходимо подать рапорт, к которому прилагаются лист беседы, расчет выслуги лет и, при наличии, заключение военно-врачебной комиссии (ВВК).

В план увольнения военнослужащих включают до 15 декабря года, предшествующего году увольнения.

Командир части должен обеспечить:

расчет выслуги — не позднее чем за 4 месяца до предельного возраста,

прохождение ВВК (с согласия военного) — также за 4 месяца,

подачу документов высшему руководству — за 2 месяца,

своевременный приказ об увольнении, чтобы военный мог сдать дела.



«Важно: можно остаться на службе и после достижения предельного возраста, если есть желание и основания», — говорится в сообщении.

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Напомним, стало известно, рассматривают ли в Раде уменьшение мобилизационного возраста.