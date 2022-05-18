Юрий Ткач довел до слез видео встречи с дочерью и женой после начала войны

Украинский юморист и актер Юрий Ткач с началом полномасштабной войны РФ против Украины отправился служить в терроборону.

Свою семью – маленькую дочь Лизу и жену Викторию звезда "Лиги Смеха" спрятал в безопасном месте. А на днях у себя в Instagram Ткач разместил до слез трогательное видео, на котором впервые, после начала войны, встретился с семьей.

Судя по ролику, жена и дочь артиста находятся в Украине. Родные люди не виделись два месяца.

"Встреча после двухмесячной разлуки... Два дня вместе и снова расставание на неопределенное время... Берегите своих близких! Люблю вас, мои девочки", — подписал видео Юрий Ткач.

Поклонники актера признались, что этот ролик не оставил их равнодушным и даже растрогал до слез: "Ну что же вы делаете, это до слез!", "Ну как без слез на это смотреть? Будьте счастливы", "Как трогательно. Слезы радости ", "Эта рученька маленькая...сжавшая футболку...это что-то...".

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