Юрия Витренко переназначели руководителем НАК "Нафтогаз" еще на год

Юрия Витренко переназначели руководителем НАК "Нафтогаз" еще на год

Кабмин обнародовал соответствующее постановление.

Кабинет министров Украины переназначил руководителя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко на эту должность еще на год до 29 апреля 2023 года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 26 апреля.

"Выбрать и назначить Витренко Юрия Юрьевича с 30 апреля 2022 г. председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сроком на один год", — говорится в документе.

До того, как Витренко возглавил государственную энергетическую компанию, он временно исполнял обязанности министра энергетики.

Напомним, Кабинет министров Украины 28 апреля назначил нового председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", которым стал Юрий Витренко.

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