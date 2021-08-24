Ющенко рассказал о состоянии Кравчука, который перенес операцию на сердце

Ранее сообщалось, что после операции он был подключен к аппарату ИВЛ.
Экс-президент Виктор Ющенко в комментарии журналистам рассказал о состоянии здоровья первого президента Украины Леонида Кравчука.
Об этом сообщает "УНИАН".
"Борется... Леонид Макарович силен. И тот экзамен, который перед ним встал, - я убежден, что он его на лопатки положит, да и все", — сказал Ющенко.
Однако больше никаких подробностей он не сообщил.
Напомним, состояние первого президента Украины Леонида Кравчука врачи оценивали как сложное. Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце. Однако потом родственники запретили медикам сообщать подробности его самочувствия.
Стоит отметить, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук впервые за 30 лет из-за состояния своего здоровья пропустил торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости.