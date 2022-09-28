Ювелира из Хмельницкого будут судить за коллаборационизм: говорил, что Украину "очищают от нацистов"

Жителя Хмельнитчины будут судить по факту осуществления коллаборационной деятельности. 52-летний мужчина публично отрицал вооруженную агрессию России и призвал к непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на ее временно оккупированные территории.

Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ.

Путинским поклонником оказался работник ювелирной мастерской. При общении с клиентами он оправдывал полномасштабное вторжение необходимостью "спасения жителей Донбасса, которых бомбят 8 лет". Мужчина систематически высказывался в поддержку псевдообразований ЛДНР, называя события 2014 года переворотом.

Хмельницкий признавал правомерными действия российских оккупационных войск, которые, по его утверждению, ворвались в Украину "по запрошению" так называемых "ЛДНР", чтобы "установить гражданскую войну в Украине". Предатель уверял, что захватчики очищают Украину от "нацистов"

Он признавал правомерными действия российских оккупационных войск, которые, по его утверждению, ворвались в Украину "по запрошению" так называемых "л/днр", чтобы "установить гражданскую войну в Украине". Уверял, что захватчики очищают Украину исключительно от "нацистов".

Как сообщалось, на деоккупированной Харьковщине задержаны двое жителей Купянска, которые по идейным убеждениям стали "полицейскими", и вицемерка Волчанская, ранее объявленная в розыск по обвинению в государственной измене.

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