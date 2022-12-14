Ювелирная точность: ВСУ показали отличную работу оператора квадрокоптера по блиндажу оккупантов (видео)

Украинские защитники искусно научились использовать квадрокоптеры для уничтожения российских оккупантов. Они попадают в самые сложные цели.

Видео ювелирной работы одного из операторов квадрокоптера ВСУ выложили в Сети.

На кадрах видно, как дрон с гранатой Ф-1 выбрал удобную позицию и сбросил боеприпас в маленькое отверстие дымохода блиндажа. Через несколько секунд граната взорвалась.

Следует добавить, что оккупанты на российских телеграм-каналах успели выдать работу украинского квадракоптера за свою.

Напомним, что ВСУ показали два дня оккупантов на передовой. Им постоянно "прилетало" от ВСУ, а тела своих товарищей они не уносили и не увозили.

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