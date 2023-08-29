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Южная Корея объявила о предоставлении Украине рекордной помощи: какова ее сумма

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Южная Корея объявила о предоставлении Украине рекордной помощи: какова ее сумма

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль / Фото: Associated Press

В частности, речь идет о средствах на восстановление Украины и гуманитарную помощ.

Во вторник, 29 августа, Южная Корея обнародовала финансовую помощь Украине на 2024 год. Ее сумма составляет 394 млн долларов (520 млрд вон), что в восемь раз больше, чем в этом году.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно

Согласно бюджету Южной Кореи на 2024 год пакет помощи предусматривает:

  • 130 миллиардов вон на восстановление;
  • 260 миллиардов вон на гуманитарную помощь;
  • 130 миллиардов вон через международные организации.

В июле президент Юн Сук Йоль объявил, что его страна обеспечит "крупный масштаб военных поставок" в этом году. Однако детали пока неизвестны.

Напомним, 13 июня президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и глава Польши Анджей Дуда подписали меморандум о сотрудничестве в области восстановления Украины.

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Дата публикации
Просмотры
380
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