Южная Корея объявила о предоставлении Украине рекордной помощи: какова ее сумма

В частности, речь идет о средствах на восстановление Украины и гуманитарную помощ.
Во вторник, 29 августа, Южная Корея обнародовала финансовую помощь Украине на 2024 год. Ее сумма составляет 394 млн долларов (520 млрд вон), что в восемь раз больше, чем в этом году.
Об этом сообщает Reuters.
Что известно
Согласно бюджету Южной Кореи на 2024 год пакет помощи предусматривает:
- 130 миллиардов вон на восстановление;
- 260 миллиардов вон на гуманитарную помощь;
- 130 миллиардов вон через международные организации.
В июле президент Юн Сук Йоль объявил, что его страна обеспечит "крупный масштаб военных поставок" в этом году. Однако детали пока неизвестны.
Напомним, 13 июня президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и глава Польши Анджей Дуда подписали меморандум о сотрудничестве в области восстановления Украины.
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