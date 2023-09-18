Южная Корея предоставит Украине технику для прорыва минных полей: что о ней известно

Речь идет о машинах для разминирования K600 Rhino, построенных на базе южнокорейского аналога танка M1 Abrams.

Южная Корея предоставит Украине две машины K600 Rhino для прорыва минных полей.

Об этом сообщает южнокорейское издание The Chosun Ilbo.

Южная Корея до сих пор не предоставила Украине ни одно летальное вооружение. Машины K600 Rhino хоть и не считаются летальным оружием, но являются самым боевым оборудованием, которое получила Украина от Сеула.

"Недавно правительство (Южной Кореи. – Ред.) решило отправить в Украину два тральщика как можно скорее в дополнение к предыдущей партии старых миноискателей. Это произошло после срочной просьбы и обещания президента Юн Сук Йоля поддержать Украину", – сообщили в издании.

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Такое решение Сеул принял после встречи диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которой, как предполагают, обе стороны заключили соглашения по поставкам оружия.

Опасаясь реакции Кремля, правительство Южной Кореи попросит Украину использовать транспортные средства только для гуманитарных операций.

Что известно о K600 Rhino

В Defence-ua отмечают, что базой для K600 Rhino является южнокорейский танк К1, который, по сути, является местной копией американского ОБТ M1 Abrams, но с элементами собственной локализации.

K600 Rhino впервые поступил на вооружение Южной Кореи в 2020 году и оснащен новейшим оборудованием для обнаружения мин и разминирования.

Ранее сообщалось, что Южная Корея выделит Украине 2,3 млрд долларов на восстановление.

Напомним, в конце мая 2023 издание WSJ сообщало, что Южная Корея передаст Украине сотни тысяч артснарядов через США. Получила ли Украина эти снаряды, пока неизвестно.

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