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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Южный мост в Киеве бомбят неспроста, это — часть большего плана Путина: ISW назвал цели

Россия нанесла повторные удары по Южному мосту в Киеве, усложнив транспортное сообщение между берегами Днепра. Аналитики видят эти атаки частью более широкой воздушной кампании РФ.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Зачем РФ бомбит Южный мост

Зачем РФ бомбить Южный мост / © КГГА

Российская армия нанесла удар по Южному мосту в Киеве в рамках своей системной кампании, направленной на подрыв украинской экономики и усложнение жизни в столице.

В Институте изучения войны (ISW) рассказали больше, чем россияне атакуют Южный мост.

Почему Путин атакует Южный мост в Киеве: что стоит за новым замыслом

Вчера мэр Киева сообщил о попадании двух дронов в опорные конструкции моста, а сегодня ночью удары продолжились.

По состоянию на утро 2 октября движение по Южному мосту перекрыто с обеих сторон для транспорта. Также пришлось перекрыть движение по мосту Патона с правого на левый берег для транспорта. Частично ограничили движение по мосту Метро с левого на правый берег.

Российские «военкоры» заявляют, что целью этих атак является блокировка транспортных потоков через мост. По их мнению, повторные удары по одной и той же локации должны нанести накопительные и критические повреждения конструкции.

Удар по Южному мосту является компонентом более широкой воздушной кампании РФ, пишут аналитики.

В рамках нового замысла Путина враг атакует гражданские объекты днем и ночью. Так россияне пытаются дезорганизовать повседневную жизнь киевлян и выбить из колеи городскую инфраструктуру.

Помимо этого, план Путина преследует цель нанести ущерб экономике Украины из-за блокирования логистики и перемещения пассажиров и грузов.

РФ снова атаковала Южный мост в Киеве

Напомним, в ночь на 2 октября Киев подвергся очередной российской атаке. По информации мэра столицы Виталия Кличко, было зафиксировано повторное попадание в Южный мост, куда сразу выехали экстренные службы.

Кроме того, в Голосеевском районе обломки упали на открытой территории. Они повредили окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Пожар в результате падения не возник, информация о пострадавших не поступала, а детали и масштабы последствий уточняются.

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