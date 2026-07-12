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Южный регион — под атакой РФ: раздаются взрывы, дроны летят из Черного моря
Глава области Олег Кипер предупредил, что атака на Одесщину продолжается, и призвал жителей региона находиться в безопасных местах.
Поздним ночью 12 июля Россия атакует Одесскую область. В регионе раздались взрывы. Власти сообщили о попадании дронов в верхние этажи многоэтажного жилого дома и строительного супермаркета.
Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Последствия атаки на Одесскую область
По его словам, под атакой ударных дронов — Одесский район области. Там предыдущее попадание в верхние этажи многоэтажного жилого дома.
Другой российский БПЛА повредил крышу строительного супермаркета. В результате атаки возникли пожары, которые уже ликвидированы.
Информация о пострадавших уточняется.
Он предупредил, что атака на Одесщину продолжается и призвал жителей области находиться в безопасных местах. Воздушная тревога продолжается.
Куда летят вражеские дроны
Заметим, о вражеских дронах в направлении области раньше предупреждали Воздушные силы.
«БпЛА по акватории Черного моря курсом на Одесчину (Лиманка, Черноморск, Одесса/Черноморское)», — говорится в сообщении.
Также мониторинговые каналы сообщают о российских дронах, летящих из акватории Черного моря. По их информации, в направлении Одессы и Черноморска двигаются четыре вражеских БпЛА.
В 23:15 мониторы проинформировали о новых взрывах в области.
Атака на Запорожье — что известно
Напомним, Россия снова атаковала Запорожье. Взрывы в городе раздались после 23-х. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о попадании в многоэтажку. После атаки здание охватило огонь.
По его словам, два человека получили ранения в результате российской дроновой атаки по Запорожью.