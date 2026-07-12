Взрывы в Одесской области / © tsn.ua

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Поздним ночью 12 июля Россия атакует Одесскую область. В регионе раздались взрывы. Власти сообщили о попадании дронов в верхние этажи многоэтажного жилого дома и строительного супермаркета.

Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Последствия атаки на Одесскую область

По его словам, под атакой ударных дронов — Одесский район области. Там предыдущее попадание в верхние этажи многоэтажного жилого дома.

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Другой российский БПЛА повредил крышу строительного супермаркета. В результате атаки возникли пожары, которые уже ликвидированы.

Информация о пострадавших уточняется.



Он предупредил, что атака на Одесщину продолжается и призвал жителей области находиться в безопасных местах. Воздушная тревога продолжается.

Атака на Одесскую область / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Атака на Одесскую область / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Куда летят вражеские дроны

Заметим, о вражеских дронах в направлении области раньше предупреждали Воздушные силы.

«БпЛА по акватории Черного моря курсом на Одесчину (Лиманка, Черноморск, Одесса/Черноморское)», — говорится в сообщении.

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Также мониторинговые каналы сообщают о российских дронах, летящих из акватории Черного моря. По их информации, в направлении Одессы и Черноморска двигаются четыре вражеских БпЛА.

В 23:15 мониторы проинформировали о новых взрывах в области.

Атака на Запорожье — что известно

Напомним, Россия снова атаковала Запорожье. Взрывы в городе раздались после 23-х. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о попадании в многоэтажку. После атаки здание охватило огонь.

По его словам, два человека получили ранения в результате российской дроновой атаки по Запорожью.

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