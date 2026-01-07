Южный циклон обусловит резкое ухудшение погоды в Украине: прогноз

Зима / © iStock

В четверг, 8 января, из-за выхода активного южного циклона в Украине ожидается значительное осложнение синоптической ситуации: сильные осадки, штормовой ветер и температурные контрасты в пределах от -7 до +14 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram.

Она отметила, что приход южного циклона обусловит сложные погодные условия, которые могут привести к нарушению работы коммунальных служб и осложнению движения на дорогах.

Согласно прогнозу, характер осадков будет существенно отличаться по регионам. В западных областях ожидается снег, на севере Украины и в Винницкой области — мокрый снег. На остальной территории страны пройдут дожди. Синоптик предупреждает, что осадки местами будут сильными и будут сопровождаться налипанием мокрого снега, гололедом и гололедицей. Кроме того, по всей территории Украины ожидается усиление ветра до сильного.

Температурный режим в четверг продемонстрирует значительную амплитуду. На западе страны ожидается морозная погода с показателями -3…-7 градусов. В северных регионах температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, в центральной части Украины — от -2 до +6 градусов. На востоке столбики термометров покажут +3…+6 градусов, а в южных областях будет теплее всего — до +7…+14 градусов.

В Киеве 8 января прогнозируется мокрый снег, который временами будет переходить в дождь. Осадки могут быть интенсивными. Также в столице ожидается сильный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит -4 градуса, днем — от -1 до +1 градуса.

По словам Наталки Диденко, такие активные атмосферные процессы могут влиять на самочувствие. Также она добавила, что после 9 января в Украине ожидается похолодание.

Напомним, ранее мы писали о том, что сильная метель и гололедица накрыли страны Европы, вызвав масштабные сбои в работе транспорта и гибель по меньшей мере шести человек.