Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 24 ноября / © ТСН

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Во вторник, 24 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий: снег, гололед и штормовые порывы ветра.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в Украину надвигается значительное похолодание.

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«В Украину надвигается похолодание и первый уже более серьёзный признак холодного периода — не то ли компромиссное что-то там, то ли дождь, то ли нечто, напоминающее мокрый снег. А нормальный южный циклон с характерными для него, как циклона, «прелестями»: мокрый снег, дождь, слякоть на дорогах, сильный ветер, скользкость — вот именно!» — отмечает синоптик.

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По словам Диденко, 24 ноября циклон двинется на северо-восток, поэтому ситуация немного стабилизируется, однако ночью на востоке Украины и в Полтавской области ожидаются сильные осадки. В течение дня снег и мокрый снег ожидаются на западе и севере, а на остальной территории существенных осадков не предвидится, местами будет гололед.

Температура воздуха как ночью, так и днём ожидается примерно одинаковой — около нуля, на юге и юго-востоке она будет немного выше.

«К концу недели холода усилятся, а температура понизится на несколько градусов», — сообщает синоптик.

В свою очередь, руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в течение суток 24 ноября температура воздуха будет колебаться от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, а ночью и утром на дорогах образуется гололед, в связи с чем в Черкасской области объявили первый, желтый, уровень опасности.

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Ожидается, что после прохождения непогоды в регионе сформируется снежный покров толщиной от 1 до 4 см, преимущественно в южных и центральных районах, а уже с 27 ноября синоптик прогнозирует постепенное усиление морозов.

Метеорологическая карта

В Украинском гидрометцентре сообщают, что во вторник, 24 ноября, в Украине ожидается облачная погода со снегом, мокрым снегом и гололедом. Преобладать будет северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, однако ночью в центральных, восточных и южных, а днем также в западных областях порывы будут достигать опасных 15–20 м/с.

В связи с опасными метеорологическими явлениями в ряде областей объявлен первый, желтый, уровень опасности.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в ряде областей / © Укргидрометцентр

Поданнымсиноптиков, ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей пройдут умеренные дожди с мокрым снегом, а в Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается значительный мокрый снег с налипанием. На остальной территории ночью и днём, кроме юга, пройдёт небольшой снег, а в Карпатском регионе — умеренный.

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Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, на юго-востоке и днём на юге составит +1…+6 градусов тепла, а в Карпатах сохранятся морозы на уровне +5…+10 градусов.

Погода в Украине 24 ноября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 24 ноября.

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