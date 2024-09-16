За 10-15 тыс. долларов: как 22-летний директор юрфирмы помогал уклонистам выезжать за границу (фото)

Под видом юридических услуг юрист предлагал военнообязанным помощь по выезду из Украины.

Правоохранители сообщили о подозрении 22-летнему директору юридической компании, который снимал с учета и способствовал незаконной переправке военнообязанных граждан через государственную границу.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый на Интернет-странице возглавляемой им фирмы под видом предоставления юридических услуг искал военнообязанных мужчин, готовых платить деньги за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Фото: Киевская городская прокуратура

"Он предлагал помощь в получении документов об отсрочке от призыва на военную службу, а также содействие в получении нужных выводов военно-врачебных комиссий для снятия с военного учета. Стоимость изготовления документов для снятия с военного учета или выезда за границу подозреваемый оценивал от 10 до 15 тыс долларов США", — отмечают в Офисе генпрокурора.

В ходе досудебного расследования задокументирован ряд фактов получения денег.

В настоящее время руководителю юридической фирмы сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Устанавливается причастность других лиц к совершению уголовного преступления. По ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1КК Украины фигуранту дела грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее теща и зять попытались выехать из Украины, притворяясь супругами. 56-летняя женщина и 39-летний мужчина утверждали, что едут в Германию на лечение.

Читайте также: