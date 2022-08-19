За 10 дней с временно оккупированных территорий выехало более 21 тысячи украинцев — Верещук

С временно неподконтрольных территорий Херсонщины, Харьковщины, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и АР Крым удалось эвакуировать более 21 тысячи человек.

Так, с начала августа из Донбасса во время обязательной эвакуации гражданского населения уже выехали в безопасные районы более 7 тысяч человек. Из них почти 1,5 тысяч детей, 45 многодетных семей и несколько сотен маломобильных граждан (в том числе лиц с инвалидностью).

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

"Мы готовы эвакуировать в безопасные регионы 200 тысяч жителей Донбасса. Места есть, людей ждут. Главное — решиться!" – подчеркнула чиновник.

По ее словам, из Херсона эвакуировалось уже более 8 тысяч граждан, из Запорожской области — более 9 тысяч. Каждое третье лицо – ребенок.

Верещук подчеркнула, что на сегодняшний день эвакуация из прифронтовых регионов и из ВОТ – самый надежный способ обезопасить себя и свою семью.

Напомним, в Донецкой области из Покровского района 17 августа удалось эвакуировать 601 гражданское лицо. Среди них 15 детей и 22 человека с ограниченными физическими возможностями.

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