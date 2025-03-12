За $10 тысяч переводил в тыл: на Закарпатье разоблачили военного чиновника

Подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На Закарпатье задержан военный чиновник за взятку в $10 тысяч. Муж обещал помочь другому военнослужащему в переводе на тыловую должность.

Об этом сообщило ДБР.

Мужчина работал начальником вещевой службы тыла одной из воинских частей на Закарпатье. Известно, что к нему обратился командир боевого подразделения с просьбой о переводе на должность временно исполняющего обязанности помощника начальника по вещевой службе, что не предусматривает участия в боевых действиях. Чиновник согласился помочь, но требовал 10 тысяч долларов США.

"Получив оговоренную сумму в эквиваленте 410 тыс. гривен, чиновник поддержал ходатайство перед высшим командованием о назначении военнослужащего из боевого подразделения на тыловую должность. После этого его задержали правоохранители. Средства изъяты. Начальника вещевой службы уже отстранен от исполнения обязанностей по должности", — говорится в сообщении.

Ему было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал для него меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 424 тысячи гривен.

Напомним, в Хмельницкой области разоблачили военнослужащего, который за взятку в размере $5 тысяч обещал военнообязанному организовать получение отсрочки от мобилизации.

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