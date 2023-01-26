За 11 месяцев войны российские военные разрушили 171 медучреждение в Украине: детали

С 24 февраля прошлого года оккупанты почти каждый день наносят удары по украинской медицинской инфраструктуре. За 11 месяцев войны в Украине пострадали 1206 объектов медучреждений. Из них 1035 объектов медицинской инфраструктуры повреждены и еще 171 объект разрушен, без возможности дальнейшего восстановления.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения Украины.

Чтобы отстроить разрушенную и поврежденную медицинскую инфраструктуру до того состояния, в котором она была до войны, по предварительным оценкам, государству необходимо около 1 млрд долларов.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Александра Комариды, враг целенаправленно целит в больнице и амбулатории, чтобы оставить как можно больше населения без медицинской помощи.

«Каждый день из каждого региона мы получаем цифры по разрушениям и повреждениям медицинской инфраструктуры. К сожалению, почти каждый день эти цифры растут, особенно на фронтовых и прифронтовых территориях. Наши больницы, родильные и амбулатории продолжают становиться мишенями для российских ракет и снарядов. Но никакими подобными обстрелами Россия нас не сломает. Мы уже восстанавливаем разрушенные больницы, чтобы у наших пациентов был полноценный доступ к необходимой медицинской помощи», – заявил Александр Комарида.

Он также отметил, что в деоккупированных регионах и территориях, где не ведутся боевые действия, Украина активно восстанавливает медицинские учреждения. За 11 месяцев войны полностью восстановлено 143 объекта медучреждений, которые в результате обстрелов получили незначительные повреждения или разрушения. Еще более 250 объектов медицинских учреждений восстановлены частично.

Больше всего отстроенных медучреждений находятся на территории Киевской, Черниговской, Житомирской и Днепропетровской областей.

Напомним, что в Херсоне российские военные обстреляли детскую больницу. В неонатальном корпусе выбито около 30 окон.

А на Харьковщине враг обстрелами повредил две пятиэтажки и больницу, ранены.

К тому же оккупанты в Бердянске превратили детское отделение больницы в госпиталь для своих бойцов.

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