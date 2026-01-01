За 12 минут до Нового года: трех человек вытащили из ледяной ловушки

Три человека застряли посреди Днепра за считанные минуты от Нового года / © ГУ ДСНС Полтавської області

В новогоднюю ночь на Полтавщине произошел инцидент, едва не закончившийся трагедией. В поселке Градижск Кременчугского района в 23:48, когда большинство украинцев уже сидели за праздничным столом, в Службу спасения поступил тревожный вызов. Мужчина сообщил, что посреди Днепра в ледяной ловушке застряла лодка с пассажирами.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Полтавской области.

Ловушка в 200 метрах от берега

В пойме реки Днепр в льду застряла лодка, на борту которой находились двое мужчин и женщина. Самостоятельно добраться до суши они не могли.

Но одному из мужчин все же удалось добраться до берега, несмотря на то, что лед был тонким и хрупким. После этого он сообщил спасателям об опасной ситуации.

Борьба за жизнь

Второй мужчина тоже попытался выбраться в одиночку, но лед не выдержал. Он начал проваливаться в ледяную воду и быстро утратил силу. Обессиленный, потерпевший начал звать на помощь.

Спасательными местными пожарными охранами среагировали мгновенно: с помощью спасательной веревки они вытащили мужчину из ледяной воды, когда тот был на расстоянии около 50 метров от берега.

Спасение женщины

Самой сложной частью миссии стала эвакуация третьей пассажирки, которая оставалась в заблокированной лодке вдали от берега. Для этого водолазы ГСЧС привлекли специальную технику – аэроглисер.

Спасатели добрались до плавсредства, пересадили женщину на борт глиссера и безопасно доставили ее на сушу уже в новом году.

Почему спасенные люди за считанные минуты до Нового года оказались посреди реки вместо слушания обращения президента в страну, в ГСЧС не сообщили.

