ВСУ / © Associated Press

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Один из ключевых принципов новой контрактной системы — справедливо учитывать уже пройденный путь военного.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

После завершения контракта военные будут гарантированно получать отсрочку. Ее продолжительность зависит от типа контракта, предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.

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Для всех действует гарантированный минимум полгода. Далее — индивидуальный расчет.

Примеры расчета

Если гражданский подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев и провел 4 месяца на боевых, ему прибавят 12 месяцев отсрочки. Итого — полтора года.

Для действующего военнослужащего с 2021 года будут учитываться дополнительные месяцы за каждый год службы.

Расчет отсрочок / © Михаил Федоров / Facebook

«Наша задача — сделать систему военной службы прогнозируемой и справедливой. Те, кто дольше защищал страну, должны получать больше времени на восстановление», — подчеркнул Федоров.

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По его словам, для военных, которые дольше всего находятся в Силах обороны и провели больше времени на боевых, до конца года начинается постепенное увольнение со службы.

Подробнее об условиях новых контрактов и расчете отсрочок можно узнать на сайте контрактной системы Сил обороны или по номеру горячей линии 1519.

Напомним, Минобороны также инициировало повышение минимального денежного довольствия для военнослужащих от около 20 тысяч до более 30 тысяч гривен.

Как сообщал народный депутат Ярослав Железняк, финансирование этого шага на начальном этапе планируется решить за счет внутренних ресурсов оборонного бюджета, несмотря на имеющийся дефицит средств. Планируемые изменения должны быть приняты в ближайшее время, в то же время действующая система тарифных разрядов будет сохранена, чтобы не допустить дисбаланса в структуре оплаты труда военных.

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