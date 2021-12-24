За 2 года "Большой стройки" в Украине восстановлено уже более 40% основных дорог –Зеленский

За 2 года "Большой стройки" в Украине восстановлено уже более 40% основных дорог –Зеленский

Отремонтировано и построено более 500 мостов и мостовых переходов.

За 2 года реализации инфраструктурной программы "Большая стройка" в Украине было отремонтировано и построено уже более 14 000 км основных дорог.

Об этом во время Форума "Большая стройка: Дороги и мосты" сообщил инициатор программы Президент Владимир Зеленский.

"Конституция Украины гарантирует свободу передвижения. Но это право на самом деле годами фактически ограничивалось. Восстановить дороги, построить мосты – это была наша задача", - рассказал Зеленский о цели "Большой стройки".

На сегодняшний день восстановлены уже 14 000 км дорог, что превышает 40% всей основной транспортной сети страны. Также были отремонтированы и построены более 500 мостов и мостовых переходов.

В следующем году, по словам президента, начнется масштабная программа модернизации пунктов пропуска на пограничных переходах. Также вскоре начнется строительство еще одного крупного объекта – Киевской обходной дороги. В настоящее время уже проходит выбор подрядчика.

Успех программы "Большая стройка", по словам Зеленского, наиболее наглядно иллюстрируют социологические опросы. Каждый третий украинец назвал "Большую стройку" в числе наиболее значимых событий уходящего года, а более 60% отметили позитивные изменения за счет реализации программы.

Напомним, недавно Владимир Зеленский объявил о старте масштабного восстановления украинской железной дороги в рамках программы "Большая стройка"