За $20 тыс. получили лодку и одно на двоих весло: история неудачников-уклонистов

На Закарпатье пограничники ночью задержали двух мужчин, которые с надувной лодкой под покровом темноты пробирались к границе с Венгрией.

Об этом передает Госпогранслужба.

В поисках нелегального способа пересечь границу уклонисты воспользовались услугами анонимного канала в одном из мессенджеров. Каждый из них заплатил по $10 000. За эти средства "клиенты" получили маршрут, резиновую лодку, баллоны которой были закупорены обычными лампочками, и одно весло из фанеры, чтобы переплыть Тису.

На правонарушителей составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

Напомним, на Закарпатье уклонистам предлагали выполнить сногсшибательный трюк – на ходу заскочить в вагон поезда.

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