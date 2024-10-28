За $20 тыс. получили лодку и одно на двоих весло: история неудачников-уклонистов

Задержанные оказались жителями Киева и Ужгорода.
На Закарпатье пограничники ночью задержали двух мужчин, которые с надувной лодкой под покровом темноты пробирались к границе с Венгрией.
Об этом передает Госпогранслужба.
В поисках нелегального способа пересечь границу уклонисты воспользовались услугами анонимного канала в одном из мессенджеров. Каждый из них заплатил по $10 000. За эти средства "клиенты" получили маршрут, резиновую лодку, баллоны которой были закупорены обычными лампочками, и одно весло из фанеры, чтобы переплыть Тису.
На правонарушителей составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.
Напомним, на Закарпатье уклонистам предлагали выполнить сногсшибательный трюк – на ходу заскочить в вагон поезда.
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