За 200-300 метров от жилых домов: на поле вблизи Житомира упал самолет

Пилот выжил, его доставили в больницу.
В воскресенье, 12 сентября, около Кмитова Житомирского района (бывший Коростышевский район) на поле упал легкомоторный самолет.
Об этом сообщает Житомир.info.
"Отмечается, что "кукурузник", который оприскував поля, вероятно, зацепился за деревья и упал на расстоянии 200-300 метров от жилых домов. Пилот выжил, его доставили в больницу.
В пресс-службе ГСЧС в Житомирской области сообщили, что пожара не было.
"Пожара не было, поэтому техника спасателей не привлекалась. Насколько нам известно, пилот жив", — рассказали спасатели.
Напомним:
- В Иркутской области России самолет L-410 упал в тайгу. На борту было 14 пассажиров и два члена экипажа. Известно о гибели 4 человек.
- А во Львове самолет с 131 пассажиром на борту совершил аварийную посадку.