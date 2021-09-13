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За 200-300 метров от жилых домов: на поле вблизи Житомира упал самолет

За 200-300 метров от жилых домов: на поле вблизи Житомира упал самолет

Фото: zhitomir.info

Пилот выжил, его доставили в больницу.

В воскресенье, 12 сентября, около Кмитова Житомирского района (бывший Коростышевский район) на поле упал легкомоторный самолет.

Об этом сообщает Житомир.info.

"Отмечается, что "кукурузник", который оприскував поля, вероятно, зацепился за деревья и упал на расстоянии 200-300 метров от жилых домов. Пилот выжил, его доставили в больницу.

Новости Украины: полиция расследует обстоятельства падения самолета в Житомирской области

Новости Украины: полиция расследует обстоятельства падения самолета в Житомирской области

В пресс-службе ГСЧС в Житомирской области сообщили, что пожара не было.

"Пожара не было, поэтому техника спасателей не привлекалась. Насколько нам известно, пилот жив", — рассказали спасатели.

Напомним:

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