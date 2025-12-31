За 2025 год у Украины было только 4 суток без ракет и "шахедов"

Год воздушной тревоги: сколько дней тишины украинцы за 2025-й — цифра шокирует / © ТСН

За весь 2025 год было всего 4 дня, когда россияне не обстреливали Украину «шахедами» и ракетами.

Об этом пишет UA War Infographics.

В 2025 году РФ почти ежедневно совершала воздушные атаки по территории Украины. В целом оккупанты 361 день совершали воздушный террор против украинцев. И только 4 дня была тишина — два дня в апреле и два дня в мае.

«Независимо от количества — однажды сотни повторяющихся целей — каждая из них несет угрозу разрушений и человеческих потерь», — отмечают в UA War Infographics.

Напомним, что минувшей ночью, против 31 декабря, и сегодня утром РФ атаковала дронами энергообъекты в нескольких регионах Украины. Из-за этого произошло обесточивание в Донецкой, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.