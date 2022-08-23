За 3 тысячи долларов помогали сбежать: на Буковине делки незаконно переправляли мужчин за границу

Служба безопасности Украина в Черновицкой области разоблачила группу лиц, которые за 3 тысячи долларов помогали мужчинам призывного возраста сбежать за границу, избежав мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Черновицкой области.

"Механизм заключался в том, что злоумышленники вносили данные клиентов, якобы являющихся водителями-членами благотворительных и общественных организаций, в специальные списки. Далее эта информация попадала в автоматическую систему выдачи разрешений для беспрепятственного пересечения государственной границы "Шлях". Такая услуга стоила до 3 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

фото/СБУ

Оперативники спецслужбы установили 11 фактов подобных противоправных действий.

Одного из участников преступной схемы правоохранители задержали в центре Черновцов при получении от одного из "клиентов" части оговоренной суммы в 20 тыс. грн.

фото/СБУ

Фигуранту сообщили о подозрении по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления и причастных к противоправному бизнесу лиц.

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