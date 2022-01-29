За 30 лет население Украины сократится на семь миллионов – прогноз ООН

За 30 лет население Украины сократится на семь миллионов – прогноз ООН

Среди причин уменьшения украинцев – старение нации из-за низкой рождаемости, болезней и трудовой миграции.

В ближайшие 30 лет население Украины сократится на семь миллионов – с нынешних 42 млн до 35 млн.

Таковы прогнозы Организации Объединенных Наций.

"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов, и, вероятно, уменьшится до 35 миллионов до 2050 года. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал Украины, а значит и основу устойчивого развития. Недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей", — говорится в аналитической справке "Демографические процессы".

В ООН подчеркнули, что "распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционные болезни являются одними из основных причин одного из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин. Около трети украинцев умирает в возрасте до 65 лет. Более половины этих смертей можно предотвратить".

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Еще одна причина уменьшения населения – трудовая миграция.

"По данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинских работников, и их численность, вероятно, будет в дальнейшем расти. Высокий уровень бедности и трудности с поиском трудоустройства с достойной оплатой усиливаются политическими, социальными и факторами безопасности, стимулирующими миграционных отток. Почти половина украинских мигрантов занята в низкоквалифицированных видах деятельности, для которых они имеют высокую квалификацию, их привлекает постепенно облегчаемый доступ к рынкам труда в ЕС. Треть недавнего роста уровня миграции состоялась за счет украинцев в возрасте до 35 лет, преимущественно имеющих лучшее образование, чем те, кто остается в Украине. Рост числа украинских студентов за рубежом увеличивает отток кадров, и лишь некоторые из них планируют вернуться, что влечет за собой несоответствие квалификации и нехватку рабочей силы в разных секторах экономики и регионах страны".

Резко сокращается население в сельских местностях, ведь молодежь уезжает в города.

"Население Украины является одним из тех, кто быстрее стареет в Европе, что является прямым следствием снижения уровня рождаемости. Больше пятой части населения старше 60 лет, и эта доля, по прогнозам, вырастет до 36% к 2050 году. Женщины составляют около двух третей населения старше 65 лет и почти 3/4 населения старше 80 лет, они сталкиваются с повышенным риском уязвимости и бедности", — отметили в ООН.

До 2050 года на нужды пожилых людей из госбюджета будут тратить до 25% ВВП.

"Ожидается, что численность рабочей силы в Украине, характеризующаяся низким уровнем вовлеченности, особенно среди старших украинских мужчин и женщин, а также женщин трудоспособного возраста, уменьшится более чем на 30% до 2050 года. Распространенность неофициальной занятости и незадекларированных заработков добавляет к уменьшению размера взносов на социальное страхование и, как следствие, пространство для маневров в финансовой сфере", — говорится в отчете.

По данным Госстата, на 1 декабря 2021 года население Украины составило 41 млн 208 тыс. 106 человек.

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