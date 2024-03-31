За 33 дня оккупации — более 9 тысяч военных преступлений: Зеленский в Буче почтил память погибших от рук россиян

Во вторую годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов президент почтил память украинцев, убитых захватчиками во время оккупации Бучанской общины.

Президент Владимир Зеленский в Буче почтил память украинцев, убитых российскими захватчиками во время оккупации Киевщины.

Об этом говорится в официальном сообщении президента на его сайте.

Глава государства установил лампадку к Стене памяти возле церкви Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче. Стена памяти состоит из нескольких стел, на каждой из которых – таблички с отчеканенными именами погибших. Мемориал содержит 509 имен гражданских граждан, которых удалось идентифицировать. Некоторые таблички пока безымянны.

Годовщина деоккупации Бучи Фото: ОП

Президент и другие собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Вместе с Зеленским присоединились к участию: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Премьер-министр Денис Шмигаль, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, послы иностранных государств и главы иностранных представительств и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине.

Храм Всех Святых Земли Украинской, приход которого принадлежит к Киевской епархии Православной церкви Украины, во время русской оккупации в марте 2022 стал символом устойчивости и несгибаемости жителей Бучи. На его территории находится братская могила, с которой после освобождения Киевщины эксгумировали 116 тел жителей города. Впоследствии они были перенесены на кладбище.

Напомним, российская армия вошла в Бучу 27 февраля 2022 года. За 33 дня оккупации военные РФ совершили в Бучанском районе Киевской области более 9 тысяч военных преступлений и убили более 1400 гражданских жителей, в том числе 37 детей.

Вооруженные Силы Украины уволили Бучу 31 марта. Именно после освобождения Киевской области прозвучали первые заявления мировых лидеров о геноцидном характере военных преступлений российской армии в Украине.

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