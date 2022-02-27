За 4 дня войны России против Украины погибли 352 гражданских лица, 1684 — ранены — МВД

За 4 дня войны России против Украины погибли 352 гражданских лица, 1684 — ранены — МВД

Среди погибших – 14 детей.

МВД Украины опубликовало новые данные по ситуации о российском вторжении.

Так, потери среди гражданского населения за 4 дня российской войны в Украине составляют – 352 человека. Еще 1684 человека получили ранения.

Черед погибших – 14 детей, еще 116 – ранены.