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За 4 дня войны России против Украины погибли 352 гражданских лица, 1684 — ранены — МВД

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За 4 дня войны России против Украины погибли 352 гражданских лица, 1684 — ранены — МВД

Среди погибших – 14 детей.

МВД Украины опубликовало новые данные по ситуации о российском вторжении.

Так, потери среди гражданского населения за 4 дня российской войны в Украине составляют – 352 человека. Еще 1684 человека получили ранения.

Черед погибших – 14 детей, еще 116 – ранены.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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