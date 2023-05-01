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За 5 копеек — 6000 гривен: как выглядят дорогие монеты и где их можно продать (фото)

За 5 копеек — 6000 гривен: как выглядят дорогие монеты и где их можно продать (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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За 5 копеек — 6000 гривен: как выглядят дорогие монеты и где их можно продать (фото)

Украине могут продать 5 копеек за немалые деньги. Фото: Монеты-ягодки / Фото: УНИАН

Цена монеты зависит от разновидности и состояния, в котором она находится.

Вышедшие из обращения 2019 года 5-копеечные монеты теперь можно продать за несколько тысяч гривен. Самой дорогой монетой считается 5 копеек 1992 года.

Об этом сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

Наиболее стоимостная 5-копеечная монета 1.1Аак 1992 года с крупной наческой, которую можно продать за 4000-6000 грн.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. В архивах украинских интернет аукционов зафиксировано всего 5 продаж пятака с крупной насечкой", — отмечают специалисты.

Особенности разновидности 1.1ААк:

  1. Средний зуб трезубца с утолщением в верхней части.
  2. Единица дать с хвостиком.
  3. Гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника.
  4. Группа с крупной насечкой.
Украине могут продать 5 копеек за немалые деньги. Фото: Монеты-ягодки / ©
Украине могут продать 5 копеек за немалые деньги. Фото: Монеты-ягодки

За 5 копеек 1992 разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 3000 грн. Такие монеты отличают:

  • средний зуб трезубца – он острый и узкий;
  • единица в дате – без хвостика;
  • гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.
  • группа с мелкой насечкой.
Украине могут продать 5 копеек за немалые деньги. Фото: Монеты-ягодки / ©
Украине могут продать 5 копеек за немалые деньги. Фото: Монеты-ягодки

А вот за пятак 1996 года, разновидности 1БАм, можно дать от 800 – 1200 грн. Ее тираж составил всего 5000 шт. Монета сделана из немагнитной стали. Могут встречаться 5 копеек, едва притягиваемых магнитом. Отмечается, 5 копеек из банковского набора стоят дороже монеты, которая была в обращении.

Украине могут продать 5 копеек за немалые деньги. Фото: Монеты-ягодки / ©
Украине могут продать 5 копеек за немалые деньги. Фото: Монеты-ягодки

Также немало стоит 5 копеек 2001 года, чеканенных специально для годовых наборов Нацбанка Украины. Тираж составлял всего 5000 штук. Известна только одна разновидность 1ВАм с мелкой насечкой группы. Сейчас она стоит 1200 грн, но если есть царапины, то стоимость будет ниже.

Продать 5 копеек можно на разных аукционах, форумах и прочее.

Украине могут продать 5 копеек за немалые деньги. Фото: Монеты-ягодки / ©
Украине могут продать 5 копеек за немалые деньги. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, НБУ пересмотрит учетную ставку: как это повлияет на депозиты и инфляцию читайте ЗДЕСЬ.

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Дата публикации
Просмотры
9733
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