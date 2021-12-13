За 50 тыс. грн продавали в Сети: разоблачена масштабная схема торговли личными данными украинцев и иностранцев

Разоблачены более 50 человек, причастных к несанкционированным действиям с информацией.

В ноябре 2021 года киберполицейские во время спецоперации обнаружили и изъяли 100 баз персональных данных граждан. В изъятых базах содержались сведения более чем на 300 миллионов граждан Украины, Европы и США. Также были разоблачены люди, причастные к торговле персональными данными.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

Так, правоохранители провели профилактические мероприятия и разоблачили 51 человек, которые незаконно завладевали персональными данными граждан, закрытыми сведениями о ведении финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, информацией о клиентах банковских и коммерческих учреждений, данными для авторизации на электронных почтовых ящиках, соцсетях, интернет -магазинах и т.д.

В общей сложности было проведено 117 обысков на территории Украины. По результатам операции изъято около 100 баз персональных данных, актуальных на 2020-2021 годы.

Кроме того, правоохранители прекратили работу одного из самых крупных сайтов, где распространяли персональные данные как украинцев, так и иностранцев. На сайте были сведения о номере телефона, фамилии, имени и отчестве граждан, их месте регистрации, а в отдельных случаях — информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств.

Также в Днепропетровской области киберполицейские разоблачили экс-сотрудника сети супермаркетов в сбыте конфиденциальных данных. Мужчина незаконно собирал и продавал компаниям-конкурентам информацию, содержащую коммерческую тайну. Таким образом, сеть понесла более миллиона гривен убытков.

"Стоимость баз колебалась от 500 до 50 тысяч гривен — в зависимости от ее содержания и коммерческой ценности. Злоумышленники сбывали информацию на закрытых хакерских форумах, а также в соцсетях и мессенджерах. Всего проведено 117 обысков в разных регионах Украины. По результатам изъято более 90 тысяч гигабайт" информации", — сказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Сергей Липка.

Девятнадцати фигурантам уже объявлено подозрение. Следственные действия продолжаются.

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